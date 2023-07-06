



Бахарав-Миара предостерегает министров от влияния на полицию во время протестов

Юридический советник Гали Бахарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором предостерегает от любого намерения правительства вмешиваться в реакцию полиции на массовые продолжающиеся протесты.



“Именно во время акции протеста против политики правительства и его министров правительство должно быть предельно осторожным, чтобы избежать действий, которые могут быть истолкованы как попытка неправомерного влияния на профессиональные суждения сотрудников правоохранительных органов”, — пишет Бахарав-Миара в письме, в ответ на запрос о предоставлении информации секретарем кабинета министров по этому вопросу.



Письмо пришло на следующий день после того, как начальник полиции Тель-Авива Ами Эшед , который неоднократно конфликтовал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, подал в отставку со своего поста, заявив, что он был вынужден уйти по политическим причинам и за отказ жестоко расправиться с протестующими.



“Я мог легко применить непропорциональную силу и заполнить отделение неотложной помощи Ихилов в конце каждой демонстрации в Тель-Авиве, — сказал Эшед вчера вечером. - Мы могли бы расчистить Аялон за считанные минуты, заплатив за это страшной ценой разбитых голов и переломов костей, а также за счет нарушения договора между полицией и гражданами… К сожалению, впервые за три десятилетия моей службы я столкнулся с причудливой реальностью, в которой спокойствие и порядок не были желаемой целью, а скорее наоборот”.



