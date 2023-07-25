



Бахарав-Миара потребовала отменить закон об отстранении от власти премьера



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара опубликовала 25 июля свою позицию относительно нового закона об отстранении от власти главы правительства.



Закон был утвержден в марте. Бахарав-Миара заявила, что он должен быть отменен. По ее словам, этот закон призван улучшить правовое положение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и позволить ему действовать вопреки решению суда. "Мы перешли черту и явно злоупотребили полномочиями Кнессета", - заявила она.



Фактически юридический советник призывает Высший суд отменить поправку к "Основному закону: Правительство", согласно которой отстранение от власти будут осуществляться только в том случае, если об этом объявит премьер-министр или если 75% членов правительства потребуют этого.



"Изучение всей совокупности обстоятельств, связанных с принятием поправки к “Основному закону: правительство” привело к пониманию того, что речь идет о принципиально несовершенной конституционной поправке. С помощью этого продукта злоупотребления полномочиями Кнессета, в ускоренном законодательном процессе, попытались улучшить личное правовое положение премьер-министра, чтобы позволить ему действовать вопреки решению суда, подтвердившего его пребывание в должности, несмотря на обвинения в серьезных нарушениях моральной чистоты", - говорится в заявлении, распространенном от имени Бахарав-Миара.