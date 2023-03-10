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Бахарав-Миара поручила приостановить отстранение Амихая Эшеда от должности
10.03.2023 12:16 Ирина Демьянова

Бахарав-Миара поручила приостановить отстранение Амихая Эшеда от должности

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара  поручила в пятницу утром немедленно приостановить отстранение командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда от должности, поставив под сомнение законность решения, которое многие считают политически мотивированным.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил в четверг, что Эшед будет переведен на должность главы отдела обучения полиции по рекомендации комиссара полиции Израиля Коби Шабтая.

В кратком ответе на заявление Бен-Гвира офис Бахарав-Миара сообщает, что первоначальное рассмотрение дела об увольнении Эшеда “вызвало серьезную обеспокоенность в отношении законности и обоснованности процесса, включая мотивы, лежащие в основе решения, сроки объявления и его фон”.

“Таким образом, — говорится в заявлении, — юридический советник поручил соответствующим органам заморозить все решения и действия по делу заместителя комиссара Эшеда до надлежащего завершения необходимой правовой проверки. До завершения проверки Эшед останется на своем посту”.
Заявление Бахарава-Миары прозвучало через несколько часов после того, как группа бывших комиссаров израильской полиции призвала Шабтая, нынешнего начальника, уйти в отставку из-за его роли в смещении Эшеда с занимаемой должности.

Отвечая на письмо бывших комиссаров, Бен-Гвир назвал их “офицерами-неудачниками, которые объединились после того, как уничтожили полицию, разрушили национальную безопасность, а некоторые из них также были замешаны в коррупции”.

“Лучше бы они сидели тихо и не мешали работе комиссара и полиции”, — сказал он.
 

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