



Бахарав-Миара отклонила просьбу о раздельном купании на пляжах

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отклонила пилотный проект министра охраны окружающей среди Идит Силман о введении раздельного купания для мужчин и женщин в двух заповедниках.



Она объяснила это тем, что подобный шаг необходимо узаконить.



"Текущий правовой статус заключается в том, что Управление природы и парков Израиля не уполномочено ограничивать доступ на свои объекты по признаку пола. Такой шаг потребует согласованного и четкого законодательства", — пояснила Бахарав-Миара.



Пилотный проект Силман заключался в том, чтобы ввести раздельное купание на пляжах заповедников "Эйнот Цуким" и "Эйн Хания", которые находятся в ведении Управления природы и парков.