



Бахарав-Миара о конфликте интересов: Нетаниягу не проявлял неуважения к суду

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила на петицию, поданную "Движением за качество власти", которое обвинило премьер-министра Биньямина Нетаниягу в нарушении соглашения о конфликте интересов.



Соответствующее заявление она сделала днем, 3 апреля.



По словам Бахарав-Миара, Нетаниягу не проявлял неуважение в отношении БАГАЦа.



"Хотя заявления, сделанные премьер-министром 23 марта, в том числе о намерении теперь лично участвовать в инициативах, касающихся правовой реформы, представляют собой нарушение соглашения о конфликте интересов, однако это не является проявлением неуважения к суду", - подчеркнула она.

