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Бахарав-Миара о конфликте интересов: Нетаниягу не проявлял неуважения к суду
03.04.2023 16:43 Алина Груднева

Бахарав-Миара о конфликте интересов: Нетаниягу не проявлял неуважения к суду

 Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила на петицию, поданную "Движением за качество власти", которое обвинило премьер-министра Биньямина Нетаниягу в нарушении соглашения о конфликте интересов.

Соответствующее заявление она сделала днем, 3 апреля.

По словам Бахарав-Миара, Нетаниягу не проявлял неуважение в отношении БАГАЦа.

"Хотя заявления, сделанные премьер-министром 23 марта, в том числе о намерении теперь лично участвовать в инициативах, касающихся правовой реформы, представляют собой нарушение соглашения о конфликте интересов, однако это не является проявлением неуважения к суду", - подчеркнула она.
 

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