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Бахарав-Миара: Нетаниягу может делать публичные заявления
19.02.2023 20:17 Алина Груднева

Бахарав-Миара: Нетаниягу может делать публичные заявления

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сказала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может делать публичные заявления, призывая к единству в отношении судебной реформы и не нарушая своего соглашения о конфликте интересов.

Такое заявление она сделала в воскресенье, 19 февраля.

Нетаниягу запрещено напрямую иметь дело с радикальным планом правовой реформы, поскольку это может повлиять на исход судебного разбирательства по делу о коррупции.

Тем не менее, в письме, представленном заместителем Бахарав-Миара, говорится, что соглашение о конфликте интересов не ограничивает возможности премьер-министра делать "публичные заявления, целью которых является поддержание общественного порядка и успокоение ситуации среди населения".

В канцелярии главы правительства в ответ сказали, что не получили от юридического советника. Более того, Нетаниягу уже несколько недель призывает к спокойствию.
 

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