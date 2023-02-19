



Бахарав-Миара: Нетаниягу может делать публичные заявления

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сказала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может делать публичные заявления, призывая к единству в отношении судебной реформы и не нарушая своего соглашения о конфликте интересов.



Такое заявление она сделала в воскресенье, 19 февраля.



Нетаниягу запрещено напрямую иметь дело с радикальным планом правовой реформы, поскольку это может повлиять на исход судебного разбирательства по делу о коррупции.



Тем не менее, в письме, представленном заместителем Бахарав-Миара, говорится, что соглашение о конфликте интересов не ограничивает возможности премьер-министра делать "публичные заявления, целью которых является поддержание общественного порядка и успокоение ситуации среди населения".



В канцелярии главы правительства в ответ сказали, что не получили от юридического советника. Более того, Нетаниягу уже несколько недель призывает к спокойствию.

