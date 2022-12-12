



Бахарав-Миара не уйдет

Новая коалиция во главе с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу намерена разделить роль юридического советника правительства на две: юридического советника правительства и генерального прокурора. Об этом сообщает 12-й канал.



Такой же формат разделения планировал уходящий министр юстиции Гидеон Саар, который получил согласие юридического советника Гали Бахарав-Миара на возможное разделение позднее в течение срока полномочий.



Министерство юстиции заявляет, что Бахарав-Миара не намерена уходить в отставку ни из-за намерения правительства разделить ее должность, ни из-за несогласия с новыми законодательными инициативами.



