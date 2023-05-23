



Бахарав-Миара не допустит отстранения уполномоченной по конкуренции



Ожидается, что юридический советник правительства Гили Бахарав-Миара вмешается в дело об отстранении от должности уполномоченной антимонопольного органа Михаль Коэн. Об этом сообщает журналист Авиад Гликман.



Министр экономики Нир Баркат попросил Коэн уйти в отставку, но специалисты утверждают, что у него нет полномочий принуждать ее к отставке или снимать с должности. Коэн - это профессиональное назначение, и для ее отставки нужна очень веская причина. Для того чтобы сместить ее, нужна рекомендация комитета по назначениям и провести слушания по ее делу, подчеркивает Гликман.