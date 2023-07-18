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Бахарав-Миара: на нас оказывают давление
18.07.2023 12:29 Алина Груднева

Бахарав-Миара: на нас оказывают давление

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила, что на нее и ее офис оказывают давление, чтобы склонить к конкретным позициям.

Соответствующее заявление она сделала днем, 18 июля.

"На нас оказывалось давление, чтобы мы принимали определенные решения по конкретным делам и исказили наше профессиональное суждение, нарушив наш долг. Меня это не удержит. Мы продолжим работать в прежнем режиме: по закону, последовательно и справедливо", - сказала она.

Напомним, ранее БАГАЦ отклонил петицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу против Бахарав-Миара с требованием проверить утечки в ходе расследования дел с обвинениями против главы израильского правительства.

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