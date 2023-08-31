



Бахарав-Миара - Левину: угрозы меня не пугают

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отвергла критику со стороны министра юстиции Ярива Левина.



Она сказала, что ее не пунают угрозы увольнения.



"Офис юридического советника правительства под моим руководством продолжит выполнять свою роль по оказанию помощи правительству в рамках закона в реализации его политики", — сказала Бахарав-Миара.



Она также назвала незаконным ожиданием со стороны Левина того, что ее ведомство воздержится от выполнения своих функций в БАГАЦе.



"Такие действия нанесут серьезный ущерб верховенству закона, нормальному функционированию правительства и обществу в частности", — добавила она.



Накануне Левин подверг критике ее поведение во всем, что относится к представлении позиции правительства на заседании БАГАЦа по поводу несозыва комитета по назначениям судей.