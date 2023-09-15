



Бахарав-Миара: Левину нужно дать возможность предоставить новый ответ в БАГАЦ

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила, что министр юстиции Ярив Левин должен иметь возможность предоставить БАГАЦу дополнительное обоснование своего решения не созывать комитет по назначениям судей.



Соответствующее заявление она сделала в пятницу, 15 сентября.



После того, как был издан ордер, Левин подал прошение в БАГАЦ с просьбой отменить постановление по петиции Движения за качество управления. Он утверждал, что судьи будут использовать его предварительный ответ в качестве основного аргумента по делу, чтобы "заставить его замолчать".



Бахарав-Миара частично встала на сторону Левина, заявив, что, согласно постановлениям суда, ему должно быть разрешено представить новый ответ.



Как сообщалось ранее, министр заявил, что закон дает ему исключительное право созывать или не созывать этот комитет.

