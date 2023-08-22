



Бахарав-Миара: комиссия по расследованию Pegasus не может изучать дела Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила министру юстиции Яриву Левину, что следственная комиссия по делу шпионского ПО Pegasus, которую он предлагает создать, не имеет права изучать дела против Нетаниягу





Бахарав-Миара обосновывает свой запрет опасениями того, что расследование может помешать судебному разбирательству. В письме, направленном министру юстиции, Бахарав-Миара написала, что если его предложение о создании комиссии будет принято, то существует опасение "конфликта интересов премьер-министра из-за возможного влияния работы комиссии на его уголовные дела".





В прошлом месяце Левин объявил, что намерен создать правительственную комиссию по проверке применения Pegasus, которую возглавит бывший окружной судья Моше Дрори. Затем Левин объявил, что двумя другими членами комиссии будут бывший государственный защитник Инбаль Рубинштейн и Шалом Бен Ханан, возглавлявший один из отделов ШАБАКа. Недавно Левин представил правительству проект постановления, наделяющего комитет полномочиями по проведению расследований. По мнению юридического советника, предложение Левина подразумевает, что комиссии будет разрешено "проводить проверки в связи с конкретным уголовным делом, находящимся на рассмотрении".





В своем письме Бахарав-Миара попыталась уточнить, что правительство не имеет права наделять комитет правительственной инспекции "полномочиями каким-либо образом вмешиваться в текущие индивидуальные уголовные процессы, включая текущие расследования, дела, ожидающие решения прокуратуры, и разбирательства в судах".





В связи с этим юридический советник написала, что она хотела бы "изменить предложенную в настоящее время формулировку работы правительственной комиссии по проверке, чтобы она соответствовала разъяснениям закона и давала понять, что комиссия не имеет права участвовать или вмешиваться в какие-либо незавершенные процедуры".



Согласно публиковавшейся в правой прессе информации, большинство свидетелей, давших показания против Нетаниягу или согласившихся стать государственными свидетелями были жертвами шантажа следователей, использовавших незаконно полученную с помощью Pegasus.