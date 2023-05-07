



Бахарав-Миара: без ухода в отставку сделки с Нетаниягу не будет







Израильский журналист Гай Пелег сообщает о том, как развивается процесс против Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара вынесет решение о том, следует ли проводить ли уголовное посредничество в делах премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Соглашение о признании вины, которое готово с первого дня начала расследования, включает признание Нетаниягу вины и его осуждение за злоупотребление доверием - в дополнение к его уходу с общественной арены и снятию с него обвинения во взяточничестве. Если Нетаниягу согласится признать свою вину и примет соглашение о признании вины, прокуратура откажется от требования реального тюремного заключения.



Принятие Нетаниягу соглашения о признании вины означает немедленный уход из политической жизни. Близкие к премьер-министру люди считают, что его адвокаты смогут выиграть дело, однако, как и в любом судебном процессе, существует риск, что это будет не так. То есть, принятие соглашения о признании вины действительно приведет к отставке Нетаниягу, но это спасет его от реального тюремного заключения.





Без отставки Нетаниягу сделки не будет. Согласно договоренностям, достигнутым сторонами в судебном процессе, десятки свидетелей не будут обязаны являться в суд и давать показания - об этом было объявлено в прошлом месяце. Получается, что дело обвинения будет сокращено, а Нетаниягу даст показания раньше, чем ожидалось. В то же время, как это уже случалось в прошлом, возможны задержки.



Около месяца назад стало известно, что судья Одед Шахам предложил сторонам в процессе по делу Нетаниягу пройти процедуру уголовного посредничества, в ходе которой они попытаются прийти к согласованному соглашению о признании вины. Премьер-министр Нетаниягу и прокуратура пока не ответили суду, и процедура состоится только в том случае, если стороны выразят свое согласие на нее.



Уголовная медиация - это процедура посредничества, проводимая перед судьей, который не участвовал в рассмотрении дела, в ходе которой он оказывает помощь в составлении соглашения о признании вины. Цель процедуры - упростить и сократить уголовный процесс, формулируя при этом соглашения между сторонами обвинения и защиты. В прошлом стороны в процессе по делу Нетаниягу провели первоначальные переговоры о заключении соглашения о признании вины, которые не увенчались успехом. Разница между этими случаями заключается в том, что в процессе медиации участвует судья - “объективный, независимый фактор, обладающий обширными юридическими знаниями и опытом”.