



Бахарав-Миара: Бен-Гвир должен воздержаться от оперативных указаний полиции

Юридический советник Гали Бахарав-Миара в среду вечером опубликовала свою позицию относительно петиций, поданных в БАГАЦ, в которых содержится требование обязать Итамара Бен-Гвира воздержаться от изложения политики в отношении поведения полиции Израиля во время протестов против судебной реформы и правительства.

В другом ходатайстве, касающемся увольнения начальника округа Тель-Авива Ами Эшеда, которое Бахарав-Миара уже заморозила, содержится просьба к Верховному суду издать временное распоряжение, запрещающее Бен-Гвиру вмешиваться в назначения старших офицеров полиции.



Юридический советник пояснила в своей позиции, что министр Бен-Гвир имеет право определять общую политику деятельности полиции, в том числе в отношении демонстраций, но он должен воздерживаться от прямых или косвенных оперативных указаний полиции, даже если они даются под видом директивных указаний.



"Последовательность событий, описанных в запросах, о которых можно узнать, в частности, из собственных публикаций министра и информации, предоставленной полицией, вызывает реальную обеспокоенность тем, что поведение министра национальной безопасности перешло черту, и было направлено на вмешательство или попытку вмешательства в профессиональные и независимые суждения, предоставленные командному составу полиции Израиля на местах, и это также происходило в режиме реального времени в отношении отдельных событий, связанных с протестами против правительства в эти дни", - написала Бахарав-Миара.



"Последовательная позиция Юридического советника, отраженная на протяжении многих лет в различных мнениях, заключается в том, что министру национальной безопасности разрешено определять общую политику израильской полиции, но ему не разрешается вмешиваться в оперативную реализацию политики, в том числе путем дачи конкретных указаний относительно отдельных событий по мере их возникновения. Вопросы, подобные этому, зарезервированы для профессионального уровня израильской полиции и только для нее в соответствии с их профессиональным суждением", - добавила она.



Юридический советник также написала, что "такие события, как демонстрации, и особенно когда они направлены на политический эшелон, делают необходимым гарантировать, что политика, которая будет установлена, сохранит для полиции достаточно широкие профессиональные рамки, защищенные от политических влияний. Поэтому, что касается политики в области демонстраций, чрезвычайно важно провести как можно более четкие границы между полномочиями министра и полномочиями полиции в этих деликатных вопросах, и это для того, чтобы право на демонстрации не пострадало чрезмерно, а способность полиции действовать профессионально, беспристрастно и свободно от политических влияний была гарантирована, и чтобы сохранить доверие общества к ней как таковой".



