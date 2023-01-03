



Бахарав-Миара - БАГАЦу: назначение Дери является проблемным

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара представит сегодня, 3 января, свое мнение о назначении Арье Дери на пост министра БАГАЦу.



Предполагается, что Бахарав-Миара скажет, что хотя поправка к закону, позволяющая Дери быть министром, не лишена юридических трудностей, по ее мнению, нет места для вмешательства БАГАЦа и отклонения назначения.



Сегодня в БАГАЦ будут представлены ответы сторон на петиции, поданные против назначения Арье Дери министром и против поправки к Основному закону о правительстве, которая позволила назначить его министром, несмотря на условный срок, к которому он был приговорен. Возражений по поводу закона не ожидается, хотя, как уже говорилось, по мнению юридического советника, было бы целесообразно, чтобы он был принят следующим составом Кнессета и введен в действие после серьезного обсуждения, а не до приведения к присяге правительства.

