



Бахара-Миара резко осудила "законодательный блиц" правых



Юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара в четверг осудила “законодательный блиц”, новой коалиции, предупредив, что эти законопроекты могут превратить Израиль в "псевдо-демократию".



В своем выступлении на юридической конференции в Хайфском университете юридический советник осудила ожидаемое новое правое религиозное правительство за попытку снять все ограничения на осуществление власти и заявила, что правление большинства без институциональных противовесов, гарантирующих права меньшинств, не может считаться настоящей демократией.





Бахарав-Миара начала свою речь с выражения обеспокоенности за израильскую демократию, процитировав афоризм о том, что "цена свободы - вечная бдительность".





"Даже в стране, где правительство избирается демократическим путем, власти большинства недостаточно для того, чтобы гарантировать свободу и равенство для всех. Правление большинства без систем, уравновешивающих власть большинства, по сути, не является демократией", - сообщила Бахара-Миара.



Она утверждает, что законодательство, продвигаемое новым правительством, повлечет за собой "существенное изменение в управлении", которое требует рассмотрения и обсуждения, а не ускоренного продвижения некоторых законопроектов.



Бахарав-Миара выразила особую озабоченность по поводу требований о принятии закона об отмене решений Высшего суда справедливости, который фактически лишит суд возможности отменять законы и решения правительства, нарушающие основные права, закрепленные в квазиконституционных Основных законах Израиля.



Бахарав-Миара сказал: "Без судебного надзора и независимого юридического мнения мы останемся только с принципом правления большинства, и ни с чем другим. Демократия по названию, но не по сути".