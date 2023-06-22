



Бахар: призывы о подрыве деятельности ассоциации адвокатов представляют угрозу

Новоизбранный на пост главы ассоциации адвокатов Амит Бахар прокомментировал свое назначение и слухи о том, что коалиция намерена сорвать этот процесс.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот".



"Призывы о подрыве деятельности ассоциации адвокатов представляют опасность для демократических традиций и независимости судебной системы. Любые подобные попытки будут встречены железной стеной со стороны граждан Израиля, понимающих, что нынешние времена требуют постоянной бдительности и решительной защиты демократии", - сказал он.



Вторя ему, депутат Гидеон Саар сказал, что "бредовое решение" коалиции продвигать законопроект о роспуске ассоциации через — это еще одна глава в "марше безумия".



"Они не только не понимают мощных сигналов, которые посылает им общественность в последние месяцы, они еще и раздувают агитацию против этого", - сказал он, призвав к дальнейшим протестам.

