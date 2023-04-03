



БАГАЦ заслушивает аргументы против назначения Бен-Гвира министром

Петиция против назначения депутата Кнессета от партии “Оцма Йегудит” Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности обсуждалась на слушаниях в Высоком суде в понедельник.



Адвокат Гилад Барнеа утверждал, что назначение Бен-Гвира было необоснованным, заявив, что оно похоже на дело председателя ШАС Арье Дери. В январе суд постановил, что назначение Дери министром здравоохранения и внутренних дел было необоснованным, учитывая его внушительную историю уголовных дел.



“Были вещи, которые Нетаниягу должен был принять во внимание при назначении Бен-Гвира, но не сделал этого”, – сказал Барнеа. “Сам Нетаниягу говорил, что Бен-Гвир не будет министром в его правительстве”.



Барнеа попытался продемонстрировать необоснованность назначения Бен-Гвира. Он сослался на словесную атаку на сообщество ЛГБТК+, хотя судья Ноам Сольберг отметил, что министр национальной безопасности отказался от своего заявления. Барнеа также обвинил министра в том, что тот назвал арабских членов Кнессета “террористами” и сказал, что “террористов нужно убивать”. По словам Барнеа, политик также “проявил расизм по отношению к арабам, призывая изгнать нелояльных”.



Бен-Гвир надел черную мантию и защищал себя в суде сам в качестве адвоката. Политик оспорил обвинения Барнеа, не признав их.



