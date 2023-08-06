



БАГАЦ вынес временный судебный запрет в отношении закона об отставке премьера

БАГАЦ усиливает давление на коалицию, вынося временный судебный запрет в связи с недавно принятым законом об отставке премьер-министра и расширяя состав судейской коллегии, рассматривающей петиции против закона, до 11 членов.



Судебный запрет предписывает премьер-министру и Кнессету указать любую причину, по которой суд должен одобрить вступление в силу закона об отставке, который защищает премьер-министров от вердикта суда или приказа юридического советника правительства об уходе в отставку.



Судебный запрет эффективно демонстрирует, что суд рассматривает возможность вынесения постановления об отсрочке вступления в силу нового закона, чтобы лишить его личного аспекта и применения непосредственно к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Критики закона говорят, что коалиция приняла его, по-видимому, для того, чтобы гарантировать, что Нетаниягу не может быть приказано уйти в отставку из-за любого предполагаемого нарушения его соглашения о конфликте интересов от 2020 года, которое запрещает ему назначать судей и принимать участие в продвижении судебной реформы.



В ходе судебных слушаний в четверг по петициям против закона трое председательствующих судей, включая председателя БАГАЦ, судью Эстер Хают, ясно дали понять, что, по их мнению, закон был разработан лично для Нетаниягу и, следовательно, несовершенен. Поэтому отсрочка вступления в силу закона может решить эту проблему.



Временный судебный запрет и расширение коллегии до 11 судей указывает на то, что суд официально рассматривает этот вариант.

