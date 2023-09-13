



БАГАЦ возмущен: создается ситуация, в которой закон есть а судьи нет





Председатель БАГАЦа Эстер Хают в ходе дебатов в суде выразила протест по поводу ущерба, нанесенного, по ее словам, законом о разумности, который был принят в июле, отметив, что существуют "тысячи индивидуальных решений, которые принимают министры и которые влияют на повседневную жизнь граждан", и что теперь эти граждане лишены ключевой меры, с помощью которой они могли бы получить защиту от произвольных решений, которые могут принять министры.



Она также отметила, что, хотя Кнессет и правительство утверждают, что правительство и его министры по-прежнему обязаны действовать разумно, в отсутствие какого-либо механизма принуждения это обязательство становится мертвой буквой.



"Вы соглашаетесь с тем, что закон есть, а судьи нет", - утверждала Хают.



Вице-президент БАГАЦа Узи Фогельман был более резок в своих оценках.



"Закон создан для того, чтобы освободить правительство от судебного контроля. Это простой факт", - сказал он.



А судья Ицхак Амит заявил о своих далеко идущих опасениях по поводу закона о разумности и других готовящихся мер.



"Демократия умирает в серии мелких шагов", - сказал он.

