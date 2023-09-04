



БАГАЦ удовлетворил просьбу Ярива Левина: заседание суда перенесено





БАГАЦ удовлетворил просьбу министра юстиции Ярива Левина о переносе слушаний по петициям, поданным в связи с несозывом комиссии по назначению судей. Слушания, которые должны были состояться в этот четверг, были перенесены на вторник, 19 сентября.



Ранее сегодня юридический советник правительства Гали Бахарав- Миара представила в Высокий суд свое заключение по поводу ходатайств о несозыве комиссии и заявила, что ее созыв является обязательным. Это противоречит позиции министра юстиции Ярива Левина.



В своем ответном письме на петиции в Высший суд юридический советник правительства заявила, что "обязанность созыва комиссии по отбору судей у министра юстиции уже возникла, и что правительство должно выбрать своего представителя в комиссии". Последний раз комиссия созывалась в апреле 2022 г. во время правления Беннета-Лапида. С тех пор как восемь месяцев назад было сформировано нынешнее правительство, комитет не собирался.