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БАГАЦ требует объяснений, почему не все подразделения доступны для женщин
28.06.2023 17:39 Алина Груднева

БАГАЦ требует объяснений, почему не все подразделения доступны для женщин

БАГАЦ приказал оборонному истеблишменту ответить на вопрос, почему женщины не были интегрированы в более широкий спектр элитных подразделений Армии обороны Израиля.

Министерству обороны, ЦАХАЛу и начальнику штаба дали времени до 6 сентября, чтобы предоставить разъяснения.

Например, БАГАЦ хочет узнать, почему женщин не берут водителями, в минометные или в бронетанковые, а также в другие элитные подразделения, где проводятся усиленные проверки при поступлении на службу.

"Если уже существуют пилотные программы, то почему бы не позволить каждой женщине попытаться попасть в другие подразделения", — цитирует Haaretz слова председателя БАГАЦа Эстер Хайют.

 

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