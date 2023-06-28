



БАГАЦ требует объяснений, почему не все подразделения доступны для женщин

БАГАЦ приказал оборонному истеблишменту ответить на вопрос, почему женщины не были интегрированы в более широкий спектр элитных подразделений Армии обороны Израиля.



Министерству обороны, ЦАХАЛу и начальнику штаба дали времени до 6 сентября, чтобы предоставить разъяснения.



Например, БАГАЦ хочет узнать, почему женщин не берут водителями, в минометные или в бронетанковые, а также в другие элитные подразделения, где проводятся усиленные проверки при поступлении на службу.



"Если уже существуют пилотные программы, то почему бы не позволить каждой женщине попытаться попасть в другие подразделения", — цитирует Haaretz слова председателя БАГАЦа Эстер Хайют.



