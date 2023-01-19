



"БАГАЦ — такой же диктатор, как и Путин" — Эйхлер в защиту Дери

Выступая в четверг на радио "Галей ЦАХАЛ", депутат Исраэль Эйхлер от партии "Яадут а-Тора" раскритиковал БАГАЦ за его решение, объявившее главу ШАС Арье Дери непригодным для работы в качестве министра правительства.



"БАГАЦ не имеет права требовать, чтобы мы ему подчинялись. Суд — это диктатура не в меньшей степени, чем Путин — диктатор. Все путинцы думают, что они правы, что они могут вторгнуться в Украину, убить невинных людей — и мир молчит", — сказал Эйхлер.



"С этической точки зрения БАГАЦ не может требовать, чтобы кто-то подчинялся его решениям, если они не подчиняются закону. Это культурная война, медленная оккупация, которая продолжается последние двадцать-тридцать лет", — продолжил Эйхлер.



На вопрос, что он думает о публичных протестах против реформы судебной системы, предложенной министром юстиции Яривом Левиным, Эйхлер ответил: "Очень важно, чтобы мы разрешили демонстрации. Я за свободу слова, но послушайте, что они говорят: они изображают себя как правителей над всеми, над "глупыми" массами.Такого рода выражения должны подлежать ограничениям".



"Мы не хотим уличных сражений. Мы демократы, и мы хотим битвы умов", — пояснил Эйхлер.

