



БАГАЦ разрешил палестинцам присутствовать на мероприятии, посвященном Дню памяти

БАГАЦ отменил решение министра обороны Йоава Галанта и разрешил палестинцам, приглашенным на ежегодное совместное мероприятие, посвященное Дню памяти, въехать в страну.



В жестко сформулированном решении суд заявил, что "сожалеет" о том факте, что решение министра обороны о запрете палестинских участников было принято, несмотря на два предыдущих решения суда, предписывающих государству допустить участников предыдущих лет на мероприятие, и разрешить им въехать в Израиль.



Суд постановил, что, хотя министр обороны уполномочен принимать решения, исходя из соображений безопасности, тот факт, что Координатор правительственной деятельности на территориях одобрил запрос, и что многие тысячи палестинцев ежедневно по разным причинам допускаются в Израиль, означает что у Галанта нет особых причин отклонять запрос на въезд.



Группа "Борцы за мир", организующая совместное мемориальное мероприятие, приветствовала это решение, заявив, что решение Галанта направлено на то, чтобы навредить тем, кто стремится к израильско-палестинскому миру.



"Попытка правительства через министра Галанта растоптать суд и юридического советника была попыткой разжечь очередную борьбу между ветвями власти в Израиле за счет семей погибших. Решение Галанта было направлено на то, чтобы навредить тем, кто призывает к миру и надежде. Решение БАГАЦ было необходимо, и мы приветствуем его", — говорится в заявлении организации.



