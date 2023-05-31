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БАГАЦ разрешил называть Мики Зоара солдатом криминального клана Нетаниягу
31.05.2023 07:34 Аркадий Бочаровский

БАГАЦ разрешил называть Мики Зоара солдатом криминального клана Нетаниягу

Верховный суд отверг иск министра культуры Мики Зоара о клевете против организации, назвавшей его "солдатом преступной организации Нетаниягу".

БАГАЦ постановил, что ассоциация Хозе Хадаш не будет выплачивать министру компенсацию. Зоар подал иск на 140 000 шекелей в 2021 году после перепалки с организацией в Твиттере. 

Зоар сравнил протестующих на Бальфур со сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа, штурмовавшими Конгресс в январе того же года. 

В ответ ассоциация заявила, что Зоар - "влиятельный солдат преступной организации Нетаниягу, который не перестает подстрекать и лгать". 

Судья Ноам Зольберг написал в своем постановлении, что “средний человек поймет слова организации не просто, то есть как констатацию факта, а как образный язык в рамках жесткой критики”. 

"И содержание публикации, и контекст склоняются к выводу, что средний гражданин, причастный к обсуждению проблем в обществе, понял бы, что ответ ассоциации не передает фактическое сообщение, сложенное в простоте языка, а стремится выразить негативное мнение о Зоаре, используя образность и уплывая в область преувеличения и утрирования".

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