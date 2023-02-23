



БАГАЦ рассмотрит законность назначения Бен-Гвира на должность министра

БАГАЦ опубликовал свое решение относительно петиции против назначения министра Итамара Бен-Гвира в министерство национальной безопасности.



В решении определено, что слушания по делу состоятся как можно скорее - в свете того, что премьер-министр и юридический советник правительства не представили свой ответ.



"К сожалению, ответчики - премьер-министр Нетаниягу и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара - в очередной раз не уложились в отведенный им срок", - говорится в решении Высшего суда справедливости.



На этой неделе была опубликована новость о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в течение нескольких недель отказывается сообщить свою позицию по петициям, поданным против назначения Итамара Бен-Гвира на пост министра.



По этой причине юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара подала просьбу в пятый раз отложить ответ государства на эти петиции, которые рассматриваются против Бен-Гвира уже несколько недель.



Речь идет о петициях, направленных на дисквалификацию Бен Гвира Малхана с поста министра национальной безопасности, отчасти из-за его прошлых судимостей.