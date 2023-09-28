



БАГАЦ проведет ключевое слушание по закону об отводе премьер-министра

В четверг, 28 сентября, БАГАЦ рассмотрит петиции с требованием отменить спорный правительственный закон, который блокирует способность суда приказать премьер-министру отказаться от должности. Слушания знаменуют собой последнюю битву между коалицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу и судебной системой, поскольку премьер отрицает обвинения в коррупции, а правительство настаивает на пересмотре судебной системы, которая разделила израильское общество.



Закон об отводе, принятый в марте, предусматривает, что объявить премьер-министра недееспособным может только правительство и Кнессет только по медицинским показаниям и требует поддержки 75 процентов министров и 80 законодателей из 120 депутатов.



Заявители утверждают, что закон был разработан, для того, чтобы оградить Нетаниягу от соглашения о конфликте интересов, которое он подписал в 2020 году, чтобы позволить ему занимать пост премьер-министра во время суда по обвинениям в коррупции. По условиям этой сделки Нетаниягу обязался не вмешиваться в судебные дела, которые могли бы повлиять на продолжающийся судебный процесс над ним.



Заявители призвали суд отменить закон как злоупотребление полномочиями Кнессета по принятию основных законов. Они утверждают, что эта мера была разработана для того, чтобы суд или юридический советник не могли потребовать от Нетаниягу самоотвода из-за соглашения о конфликте интересов, и что этот личный аспект закона является незаконным.



Петиции были поданы Движением за качество власти и партией НДИ.



Ожидается, что слушания в четверг продлятся несколько часов, после чего судьи начнут писать приговор, который будет опубликован к середине января.

Накануне слушаний высокопоставленный представитель коалиции сообщил общественной телекомпании Кан, что, если суд отменит закон, правительство рассмотрит вопрос о повторном принятии закона с другой формулировкой, чтобы обойти задержку.