



БАГАЦ: правительство должно обосновать выделение допсредств религиозным школам

Высший суд требует от правительства обосновать, почему оно выделило дополнительные средства на религиозные школы в рамках бюджета и ничего не выделило студентам светских университетов, сообщает новостной сайт Ynet.



Запрос поступил после того, как Студенческий союз подал петицию против этого шага.



"Увеличение бюджета для учебных заведений, изучающих Тору, наносит фатальный ущерб студенческому сообществу, оно неравноправно, создает грубую дискриминацию в отношении одной общины и является явной попыткой обойти закон", - заявил профсоюз.

