



БАГАЦ: полностью план правовой реформы рассматривать не можем

Адвокат "Движения за качество власти", которое подало петицию, призвал БАГАЦ рассмотреть возможность того, чтобы запретить правительству проведение правовой реформы.



Заслушав его доводы, судьи сказали, что могут рассматривать только петицию относительно закона об "основании разумности", не более того.



"Это здесь не главное, правительство хочет сокрушить судебную систему, вот в чем суть войны. Они хотят выгнать юридического советника правительства, вернуть главу ШАС Арье Дери, а не созывать комитет по назначениям судей", — возмутился адвокат.



В ответ судья Ноам Сольберг настояла на том, что это выходит за рамки компетенции БАГАЦа.



"Мы судьи, мы не можем тут ничего поделать", - сказала она.