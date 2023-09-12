



БАГАЦ "подорвет демократию", если отменит Основной закон – партия "Ликуд"

Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" нарушила молчание во время сегодняшних слушаниях в БАГАЦе. Партия опубликовав заявление, в котором утверждается, что суд "подорвет демократию", если признает недействительным Основной закон, который рассматривается в суде.



"Самым важным элементом демократии является суверенитет народа. Кнессет получает власть от народа. Правительство получает полномочия от Кнессета. Суд получает свои полномочия на основе Основных законов, принятых Кнессетом", — говорится в заявлении.



"Если суд сможет отменять Основные законы, он станет суверенным вместо народа. Этот крайний шаг подорвет основы демократии. Это красная линия, которую нельзя пересекать", — заявили в "Ликуд".



