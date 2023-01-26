



БАГАЦ отверг петицию с требованием отстранения Нетаниягу



БАГАЦ отклонил петицию, поданную организацией "Стражи Демократического Израиля".



Организация утверждала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу нарушил подписанное им соглашение о конфликте интересов, и поэтому должен быть объявлен неправоспособным.



Судьи Высокого суда Дафна Барак-Эрез, Халед Кабов и Ихиель Кошер отклонили петицию в связи с невыполнением всех требуемых юридических процедур, учитывая короткий срок между обращением к юридическому советнику правительства и датой подачи петиции в БАГАЦ.



В постановлении говорится, что "утверждения по данному вопросу были изложены в письме, направленном заявителем юридическому советнику правительства 16 января. Ответ на вышеупомянутое письмо до сих пор не получен. Несмотря на это, уже 24 числа месяца, т.е. спустя всего неделю, петиция была подана. При таких обстоятельствах петиция должна быть отклонена в связи с тем, что не исчерпаны все процедуры".