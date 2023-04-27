



БАГАЦ отверг петицию о запрете Бен-Гвиру назначать полицейских командиров



БАГАЦ отклонил ходатайство движения "За качество управления" об издании временного приказа, запрещающего вмешательство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в будущие назначения старших офицеров полиции, связанные с управлением протестом против правовой реформы.



Петиция касалось назначений, связанных с контролем над протестами, после перевода командира Тель-Авивского округаАми Ашада. Судья Ицхак Амит написал в своем решении: "В данном случае речь идет о конкретной проблеме, связанной с конкретным назначением, и поэтому ходатайство должно быть отклонено".

