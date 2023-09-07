



БАГАЦ отверг петицию о конфликте интересов Эстер Хают



Заместитель председателя БАГАЦа, судья Узи Фогельман, сегодня, 7 сентября, отклонил апелляцию депутата Симхи Ротмана на решение председателя БАГАЦа Эстер Хают участвовать в рассмотрении петиций против ограничения закона об основании разумности.



Ротман подал петицию в БАГАЦ, указывая на то, что Хают , сразу после представления плана реформ выступила с критикой ограничения применения оснований разумности в судебной практике, и потому находится в ситуации конфликта интересов.



Сразу после объявления о реформе Хают выступила с резкой речью, в которой, в частности, говорилось, что "еще одним и важным юридическим инструментом, который программа стремится забрать из рук судей, является основание разумности, в силу которой суд в соответствующих случаях отклоняет решения государственных органов, в которых был допущен административный дефект - например, произвол, игнорирование соответствующих соображений или неправильный баланс между соответствующими соображениями".



Фогельман в своем решении сообщает: "Сторонники отмены довода о разумности утверждают, что речь идет об этических и профессиональных решениях, и что для целей проверки степени разумности решения органа власти судья не имеет никакого приоритета перед государственным органом, принявшим решение. На мой взгляд, это сложный аргумент. Если нет места для этического решения судьи относительно обоснованности решения органа власти, то следующий шаг - по той же логике - возможно, потому, что судья не имеет никакого профессионального преимущества, чтобы также определить, что такое "разумное сомнение" для целей оправдания обвиняемого по уголовному делу".



В своем решении не дисквалифицировать себя Хают заявила, что, несмотря на эти заявления, ее мнение не было касалось конкретных петиций в БАГАЦ- поскольку на тот момент они еще не были поданы.Судья Фогельман согласился с подобной аргументацией.



"В аналогичном контексте уже было принято решение о том, что выражение юридической точки зрения по определенному вопросу не препятствует последующему участию в судебном разбирательстве, в ходе которого тот же правовой вопрос рассматривается в связи с другим набором фактов. Действительно, нельзя исключать, что по вопросу о поправке, то есть о месте и сфере применения принципа разумности в израильском праве, многие судьи этого суда высказывали свою позицию (в прецедентном праве, на научных и общественных форумах)".



Фогельман добавил: “Все это не говорит о том, что мнение президента было сформулировано по отношению к процедуре или претензиям сторон. Из того, что было сказано в отношении представленного министром юстиции плана в целом, нельзя сделать вывод о том, что мнение президента сформулировано в отношении той или иной составляющей плана”.

