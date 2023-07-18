



БАГАЦ отверг петицию Нетаниягу против Бахарав-Миара



БАГАЦ отклонил петицию премьер-министра Нетаниягу против юридического советника Гали Бахарав-Миара с требованием начать расследование утечек в ходе расследования дел с обвинениями против премьера. Во время слушаний между судьями возникла ожесточенная конфронтация, после того как судья Дафна Барак Эрез заявила, что "без оснований разумности не будет никаких такого рода ходатайств". В ответ судья Ноам Солберг атаковал: "Основание разумности проблематично и не покрывает собой все".



В ходе слушаний судья Солберг отреагировал на слова судьи Барак Эрез и уточнил, что при рассмотрении данного ходатайства нет места для обсуждения на основании разумности. "В любом случае, учитывая, что в настоящем ходатайстве вопрос о характере и объеме разумности разумности вообще не заострялся - ни в ходатайстве, ни в ответе, - я не считаю, что здесь место и время для этого", - пояснил Солберг. "Нет никаких оснований для того, чтобы переводить центр тяжести нашей дискуссии с утечек на основание разумности".



"Тем не менее, стоит кратко прокомментировать слова моего друга", - отметил Солберг. "Если бы основание общей разумности не было неотъемлемой частью основания для рассмотрения административным судом, то не было бы времени для этой и подобных ей петиций. Это основание важно, но оно проблематично".



"Судебный пересмотр решения юридического советника правительства, сфера уголовного правоприменения в целом не является сферой в которой действуют только основания разумности", - добавил судья Солберг. "Не зря в рассматриваемом нами ходатайстве, помимо прочего, утверждается об уклонении от взвешивания соответствующих соображений, о конфликте интересов и других претензиях. Но и это не исчерпывает арсенала традиционных административных оснований, которые используются в нашей практике, и все они являются действенными".