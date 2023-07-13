



БАГАЦ отменил решение об оправдании Шауля Аловича по делу Безек





БАГАЦ отменил оправдательный приговор обвиняемым по делу компании Безек, в том числе Шаулю Аловичу. Верховный суд постановил, что исключение статей обвинения, которые были исключены окружным судом, было преждевременным, и что они должны вернуться для уточнения улик в суде.



По решению судьи окружного суда Тель-Авива Михаэла Агмон-Гонен, два обвинения, предъявленных Шаулю Аловичу, бывшему владельцу компании Безек, и его сыну Ору, были сняты окружным судом в июле прошлого года в рамках дела Безек. В рамках этого дела были также сняты все обвинения с Амикама Шурера и Линор Йохельман.



В своем решении судья написала, что "после изучения фактов, изложенных в обвинительном заключении, и анализа правонарушений, вменяемых подсудимым во втором и третьем обвинениях, представляется, что в рассматриваемом мною деле обвинителю следовало бы избежать пересечения границы между гражданским и уголовным делом". Отмена обвинений является частью предварительных ходатайств адвокатов по делу еще до начала слушаний доказательств.

