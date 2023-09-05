



БАГАЦ отклонил просьбу правительства о переносе даты важнейших слушаний





БАГАЦ просьбу правительства перенести дату важнейших слушаний по закону об ограничении основания разумности. Израильская пресса именует данную инициативу как “центральный законодательный акт программы реформирования судебной системы”.



Суд заявил, что, поскольку дело рассматривают все 15 судей, возникшее "давление на график" означает, что он не может согласиться с этой просьбой. Слушания, как и планировалось, назначены на 12 сентября.



Тем не менее, суд предоставил правительству отсрочку для подачи ответа на петиции и установил новый срок - пятницу.



Адвокат Илан Бомбах, представляющий интересы правительства, поскольку генеральный прокурор не поддерживает его позицию, попросил о продлении срока, поскольку, по его словам, за несколько дней, оставшихся до слушаний, невозможно ответить на объемное ходатайство.



Он добавил, что нет никаких причин, по которым слушания не могли бы быть отложены на месяц или более.

