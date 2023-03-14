



БАГАЦ отклонил попытку Бен-Гвира обойти Бахарав-Миару с помощью адвоката

Во вторник БАГАЦ отклонил попытку министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира обойти юридического консультанта правительства Гали Бахарав-Миару и предписал ему сперва узнать ее мнение о просьбе по представлению его интересов независимым адвокатом в суде.



В ходе набирающей обороты ссоры Бен-Гвир в воскресенье потребовал, чтобы ему предоставили независимого адвоката для подачи петиций против закона, расширяющего полномочия его министерства над полицией, и против его решения отстранить от должности начальника полиции Тель-Авивского округа Амихая Эшеда.



Министр заявил, что он потерял веру в способность Бахарав-Миары добросовестно представлять его позиции в таких судебных разбирательствах из-за ее решения заморозить отстранение Эшеда от должности, и попросил либо разрешить ему представлять себя или получить частное юридическое представительство.



Бахарав-Миара сказала в ответ, что его запрос был слишком расплывчатым и что он должен указать, по каким петициям он ищет независимого адвоката, и более полно объяснить свои рассуждения. Вместо этого Бен-Гвир в понедельник подал петицию в БАГАЦ с просьбой удовлетворить его прошение о частном юридическом представительстве, сославшись на недоверие к отношению юридического консультанта к нему.



Во вторник БАГАЦ ответил на запрос, заявив, что Бен-Гвир “должен сначала обратиться с запросом к юридическому консультанту, как это принято на практике”.



Петиции против Бен-Гвира и его министерства ставят под сомнение как конституционность принятого в декабре закона, расширившего власть министра национальной безопасности над полицией, так и решение Бен-Гвира отстранить Эшеда от должности на прошлой неделе.



На заседании в Кнессете в понедельник Бен-Гвир резко раскритиковал Бахарав-Миару.



“Пришло время юридическому консультанту понять: она не призвана для управления Государством Израиль. Нас избрали управлять страной. Она, по своему званию, советник. Ей нужно давать советы, нам нужно управлять”, – сказал он. “Вот так это должно быть в демократической стране”.