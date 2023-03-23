



БАГАЦ отклонил петицию против закона о составе комиссии по назначению судей

БАГАЦ отклонил ходатайство адвоката Иегуды Реслера против Кнессета и депутата Симхи Ротмана (Религиозный сионизм), который просил отложить принятие закона о составе Комитета по отбору судей на 40 дней.



По словам Реслера, нужно "позволить коалиции и оппозиции успокоиться и поговорить". Судья Ицхак Амит объяснил, что петицию следует отклонить: "Этот суд не вмешивается в законодательные процессы, которые находятся в процессе. Этого требует принцип разделения властей и отношения взаимного уважения, необходимые между судебной и законодательной властью".

