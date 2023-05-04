



БАГАЦ отклонил петицию против акции протеста

Петиция НПО "Regavim" о прекращении акции протеста против судебной реформы была отклонена Высшим судом вскоре после ее подачи в среду, сообщили в организации.



"Еще одна демонстрация того, почему судебные реформы так необходимы", - написала Regavim в Twitter.



В петиции содержалась просьба к суду запретить организаторам акции протеста в четверг проводить мероприятие, полиции Израиля - принять меры против перекрытия дорог, а также выдвинуть обвинения против тех, кто занимается "подстрекательством".

