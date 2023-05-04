Новости » Политика
БАГАЦ отклонил петицию против акции протеста
04.05.2023 15:22 Ирина Демьянова

БАГАЦ отклонил петицию против акции протеста

Петиция НПО "Regavim" о прекращении акции протеста против судебной реформы была отклонена Высшим судом вскоре после ее подачи в среду, сообщили в организации.

"Еще одна демонстрация того, почему судебные реформы так необходимы", - написала Regavim в Twitter.

В петиции содержалась просьба к суду запретить организаторам акции протеста в четверг проводить мероприятие, полиции Израиля - принять меры против перекрытия дорог, а также выдвинуть обвинения против тех, кто занимается "подстрекательством".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы