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БАГАЦ отклонил петицию о недееспособности Нетаниягу
27.03.2023 15:51 Алина Груднева

БАГАЦ отклонил петицию о недееспособности Нетаниягу

БАГАЦ отклонил петицию о признании премьер-министра Биньямина Нетаниягу "недееспособным".

Соответствующее решение было принято днем, 27 марта.

Соответствующую петицию выдвинуло "Движение за качество власти". В документе утверждалось, что Нетаниягу должен быть отстранен от должности из-за его конфликта интересов на фоне правовой реформы и продолжающегося судебного процесса в отношении него.

Стоит отметить, что ранее на пленуме Кнессета проголосовали в предварительном чтении за законопроект о недееспособности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

 

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