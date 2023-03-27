



БАГАЦ отклонил петицию о недееспособности Нетаниягу

БАГАЦ отклонил петицию о признании премьер-министра Биньямина Нетаниягу "недееспособным".



Соответствующее решение было принято днем, 27 марта.



Соответствующую петицию выдвинуло "Движение за качество власти". В документе утверждалось, что Нетаниягу должен быть отстранен от должности из-за его конфликта интересов на фоне правовой реформы и продолжающегося судебного процесса в отношении него.



Стоит отметить, что ранее на пленуме Кнессета проголосовали в предварительном чтении за законопроект о недееспособности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



