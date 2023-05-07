



БАГАЦ отклонил иск с требованием немедленной эвакуации Хан аль-Ахмара

Высокий суд отклонил иск с требованием немедленной эвакуации из незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар в воскресенье, постановив, что государство представило достаточные доказательства наличия “существенных” причин, связанных с национальной безопасностью и международными отношениями, по которым государство в настоящее время не может эвакуировать деревню.



Суд добавил, что государство понимает, что незаконная деревня должна быть эвакуирована в какой-то момент, поскольку она была незаконно построена и представляет опасность для ее жителей и их окрестностей, но доказательства, предоставленные государством, показывают, что важность национальной безопасности и соображения международных отношений “намного перевешивают” общественную важность соблюдения законов о строительстве.



