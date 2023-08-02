Новости » Политика
БАГАЦ отклонил ходатайство о переносе форпоста Хомеш
02.08.2023 20:47 Ирина Демьянова

БАГАЦ отклонил ходатайство о переносе форпоста Хомеш

БАГАЦ отклонил петицию об эвакуации незаконного форпоста Хомеш.

Суд считает, что переселения Хомеша с частной палестинской земли на государственную землю достаточно для удовлетворения требований частных палестинских землевладельцев в этом районе о восстановлении ими доступа к своей земле.

Организация "Еш Дин", представляющая палестинских землевладельцев, осуждает решение, которое, по их словам, де-факто санкционирует создание нового поселения Хомеш и свидетельствует о "правлении апартеида" в Иудее и Самарии.

Однако министр финансов Бецалель Смотрич приветствует это решение и благодарит министра обороны Йоава Галанта за его помощь в перемещении форпоста Хомеш.

Палестинские землевладельцы в течение многих лет добивались удаления форпоста, состоящего в основном из ешивы, с их частной земли, которую государство согласилось эвакуировать в 2022 году.

В мае этого года Галант разрешил активистам-поселенцам совместно с Региональным советом Самарии построить новую ешиву посреди ночи на другом участке земли, определенном государством как общественный, недалеко от первоначальной ешивы, хотя и без разрешения на строительство и в нарушение целевого землепользования.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы