



БАГАЦ отклонил ходатайство о переносе форпоста Хомеш

БАГАЦ отклонил петицию об эвакуации незаконного форпоста Хомеш.



Суд считает, что переселения Хомеша с частной палестинской земли на государственную землю достаточно для удовлетворения требований частных палестинских землевладельцев в этом районе о восстановлении ими доступа к своей земле.



Организация "Еш Дин", представляющая палестинских землевладельцев, осуждает решение, которое, по их словам, де-факто санкционирует создание нового поселения Хомеш и свидетельствует о "правлении апартеида" в Иудее и Самарии.



Однако министр финансов Бецалель Смотрич приветствует это решение и благодарит министра обороны Йоава Галанта за его помощь в перемещении форпоста Хомеш.



Палестинские землевладельцы в течение многих лет добивались удаления форпоста, состоящего в основном из ешивы, с их частной земли, которую государство согласилось эвакуировать в 2022 году.



В мае этого года Галант разрешил активистам-поселенцам совместно с Региональным советом Самарии построить новую ешиву посреди ночи на другом участке земли, определенном государством как общественный, недалеко от первоначальной ешивы, хотя и без разрешения на строительство и в нарушение целевого землепользования.