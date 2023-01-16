



БАГАЦ отказался транслировать заседание по делу Дери

БАГАЦ принял решение отклонить просьбу движения "За качество правительства и не проводить прямую трансляцию вынесения решения о возможности назначения Арье Дери министром.



Движение "За качество правительства" 15 января обратилось к председателю Верховного суда, судье Эстер Хайют, с просьбой огласить в прямом эфире вердикт по поводу назначения Арье Дери министром в шестом правительстве Нетаниягу.



Согласно письму движения, "заявитель считает, что оглашение вердикта по данному ходатайству имеет огромное значение, и еще большее значение имеет трансляция оглашения вердикта в прямом эфире - так как слушания по ходатайству также транслировались - и все это для того, чтобы общественность могла увидеть и услышать аргументацию судей".