



БАГАЦ оштрафовал государство и установил срок для слушаний по делу Хан аль-Ахмар

Возмущенный постоянным затягиванием правительства с разрушением незаконной пастушьей деревни бедуинов Хан-аль-Ахмар, БАГАЦ назначил слушание на 1 мая и дал государству срок до 2 апреля, чтобы представить свою позицию заранее.



По решению Высокого суда, государство выплатит штраф 20 000 шекелей за несоблюдение сроков подачи девять раз с тех пор, как первоначальная петиция была подана в 2019 году правой НПО “Регавим”.



В каждом пункте правительство объясняло, что ему нужна дополнительная задержка. Но проблема была не только технической. На правительство оказывается давление со стороны международного сообщества , чтобы оно не разрушало деревню.



Судья Ноам Сольберг в своем решении обозначил, что дело будет продвигаться вперед независимо от того, соответствует ли оно дате 2 апреля.



“Мы неоднократно выражали свое недовольство “затягиванием”, – написал он. “Суд не согласен с противоречивым поведением государства”.



“С одной стороны, правительство неоднократно заявляло о своем намерении переместить деревню, но затем его поведение показало, что оно не возражает против того, чтобы Хан аль-Ахмар остался на своем нынешнем месте”, – считает Сольберг.