



БАГАЦ одобрил талоны Дери на питание

БАГАЦ постановил 13 сентября, что продовольственные талоны на 400 млн шекелей на 2023 год, продвигаемые лидером ШАС Арье Дери, могут быть розданы населению.



Однако, по решению судей, в отношении талонов на питание на сумму 600 млн шекелей, которые должны быть распределены в 2024 году, требуется дальнейшее рассмотрение.



Представители правительства заявили, что проведут новую проверку того, кто будет иметь право на получение талонов на питание и представят отчет суду.