



БАГАЦ: Нетаниягу не проявил неуважение к суду



В понедельник БАГАЦ постановил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не проявил неуважения к суду, когда в марте заявил, что примет участие в разработке закона о реорганизации судебной системы. Нетаниягу при этом подчеркнул, что будет следовать указаниям юридического советника Гали Бахарав-Миара не вмешиваться в этот вопрос.



Постановление было вынесено в ответ на петицию, в которой утверждалось, что Нетаниягу нарушил соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его судебный процесс по обвинению в коррупции. Бахарав-Миара заявила, что соглашение запрещает Нетаниягу вмешиваться в усилия его коалиции по радикальному изменению судебной системы, но что его заявление само по себе не ставит его в позицию неуважения к суду, поскольку суд был поставлен в известность о соглашении, но не вынес по нему никакого решения.



Коллегия из трех судей во главе с председателем суда Эстер Хают пришла к выводу, что Бахарав-Миара правильно оценила действия премьер-министра, которые не могут рассматриваться как неуважение к суду, несмотря на утверждение, содержащееся в петиции, поданной в прошлом месяце организацией "Движение за качественное правительство".