



БАГАЦ нейтрализовал действие "закона Тверии"



В воскресенье вечером БАГАЦ единогласным решением девяти судей постановил, что закон, принятый коалицией ранее в этом месяце, должен вступить в силу только после предстоящих муниципальных выборов.



Это решение не позволяет исполняющему обязанности мэра Тверии Боазу Йосефу, соратнику лидера ШАС Арье Дери, ради которого, как считается, и был принят закон, продолжить свою предвыборную кампанию.



Закон, принятый 5 июля и замороженный судом 20 июля, отменяет прежний период охлаждения на один срок для действующих мэров, желающих баллотироваться на выборную должность мэра, и требует лишь 90-дневного ожидания.



Воскресное решение, скорее всего, еще больше обострит противоречия между судебной властью и правительством, и без того напряженные до предела из-за законодательной программы коалиции, направленной на ограничение судебного контроля и правового надзора за ее деятельностью и законопроектами, а также на установление контроля над назначением судей.



В ходе пятичасового слушания в воскресенье судьи выразили серьезный скептицизм в отношении позиции правительства, отметив, что закон носит явно выраженный персональный характер, в результате чего судья Высокого суда Ноам Солберг в конце слушания рекомендовал Йосефу воздержаться от выдвижения своей кандидатуры на предстоящих в октябре выборах.



Солберг недвусмысленно намекнул, что коллегия из девяти судей выступает за то, чтобы закон вступил в силу только после предстоящих в октябре муниципальных выборов, но ищет способ избежать окончательного решения по этому закону.



Однако Йосеф сразу же отверг эту рекомендацию, что привело к единогласному решению всех девяти судей, принятому некоторое время спустя, о том, что закон должен быть истолкован как вступивший в силу только после выборов.



Обоснование этого решения не было опубликовано из-за нехватки времени и будет опубликовано позднее.



Так называемый "закон Тверии" был разработан специально для того, чтобы Йосеф мог баллотироваться на пост мэра, что подчеркивалось в комментариях его основного автора, депутата от Ликуда Амита Халеви, а также в высказываниях других депутатов от коалиции в ходе законодательного процесса в комитете.



"По мнению суда, введение закона в действие должно быть отложено", - сказал Сольберг в конце слушаний.



Предложение суда, по всей видимости, было направлено на то, чтобы избежать прямого запрета на принятие закона Кнессетом, который считается крайней мерой, однако отказ Йосефа означает, что судьи должны вынести решение.



Суд добавил, что он воздерживается от вынесения решения по конституционным аспектам дела.