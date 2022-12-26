



БАГАЦ не предотвратил назначение Дери министром

Судья БАГАЦа Алекс Штайн ответил на петицию, поданную движением "За качество правительства", которое пыталось предотвратить назначение председателя ШАС Арье Дери министром нового правительства.



Штейн заявил, что ответчики по петиции - Биньямин Нетаниягу, Арье Дери, Кнессет, юридический советник правительства и государственный прокурор - ответят на петицию к следующей среде.



По его словам, ходатайство движения опередило свое время, и поэтому он не считает целесообразным предоставлять временные льготы, несмотря на просьбу по этому вопросу.