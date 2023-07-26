



БАГАЦ не остановит первый этап судебной реформы

БАГАЦ приступит к рассмотрению жалобы против закона об основании разумности, а дата слушания назначена на сентябрь. Правительство должно будет представить свой ответ за 10 дней до суда.



"Мы готовы. Мы предстанем перед Верховным судом, чтобы защитить израильскую демократию, и сделаем все возможное, чтобы остановить судебный переворот, — заявил глава MQG Элиад Шрага. - Мы будем продолжать протестовать и бороться везде и с каждой трибуны, пока угроза не будет устранена".



Организация MQG является одним из семи заявителей против закона, который не позволяет судам использовать судебный стандарт "разумности" для тщательного изучения решений правительства.



Назначая судебное заседание, суд не вынес судебного запрета закона, который официально вступил в силу сегодня.



Дата суда в сентябре означает, что уходящий председатель БАГАЦ Эстер Хают заслушает петицию до ее запланированной отставки в следующем месяце.

