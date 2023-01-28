



БАГАЦ не будет рассматривать петицию о дисквалификации Нетаниягу

Высокий суд отклонил петицию, поданную на этой неделе организацией по надзору за демократией, с требованием объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным занимать должность.



“Израильская гвардия демократии” подала петицию в среду, призывая судей Высокого суда “поручить” правительству и его юридическому советнику Гали Бахарав-Миаре “определить, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может выполнять свои обязанности премьер-министра” из-за продолжающегося уголовного процесса над ним, конфликта интересов и его действий по содействию “государственному перевороту режима”.



В четверг судьи отказались рассматривать петицию на том основании, что “другие процедуры не были исчерпаны” по этому вопросу. В своем обращении в суд “Израильская гвардия демократии” написала, что существует “серьезная и реальная обеспокоенность прямой связью между правительственным планом “радикальной перестройки системы правосудия” и уголовными делами против Нетаниягу, и основная цель плана в том, чтобы помочь ему избежать судебного преследования”.



Лидеры коалиции в понедельник предупредили Бахарав-Миару, что любая попытка отстранить Нетаниягу от должности на временной или постоянной основе или ущемить его лидерские способности будет равносильна государственному перевороту.



“Попытка объявить о таком шаге против действующего лидера – это явно незаконная попытка свергнуть избранное и законное правительство, не имеющая ни на йоту законного оправдания”, – говорится в письме лидеров коалиции.